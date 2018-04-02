В оккупированном Луганске автобус сбил женщину

В неподконтрольном украинскому правительству Луганске автобус сбил пенсионерку.

Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что ДТП произошло в понедельник, 16 апреля. «В дежурную часть Артемовского РОВД МВД ЛНР поступило сообщение о том, что на ул. Советской г. Луганска гражданин 1970 г. р., управляя автобусом "Рута-20 СПГ", совершил наезд на гражданку 1946 г.р. В результате ДТП пенсионерка госпитализирована в одно из медицинских учреждений города. Ведется следствие», – говорится в сообщении.