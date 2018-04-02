Матиос: Каждый демобилизованный боец вывозил из зоны АТО боеприпасы

Каждый демобилизованный украинский военный вывозил с собой из зоны АТО боеприпасы и оружие.

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«За периоды демобилизаций уволены около 400 тыс. военнослужащих. И каждый, я может на мелкую йоту ошибаюсь, каждый, кто ехал из зоны боевых действий – то патроны, то пистолет, то гранату, а кто-то и более существенные вещи с собой забирал», – сказал он.

По его мнению, забирать боеприпасы «на всякий случай» украинцев «никто не учил». «Быстрое решение силой, а не силой права бытовых или мировоззренческих конфликтов не приводит к стабильности или единству в государстве. Не должен возле каждого украинца, который выпил лишнего или недоволен теми или иными проблемами, стоять надзиратель», – считает Матиос.