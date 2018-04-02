Луганский национальный аграрный университет должен вернуться на Луганщину

Луганский национальный аграрный университет должен поэтапно вернуться на территорию области.

Об этом 16 апреля рассказал председатель Луганской облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, передает пресс-служба ЛОГА.

В пресс-службе напомнили, что за последние 2 года на территорию Луганщины были перемещены Луганский государственный медицинский университет и Луганский государственный университет внутренних дел им. Э. Дидоренко. Из 7-ми вузов области за пределами области остается только Луганский национальный аграрный университет. Сейчас Луганский национальный аграрный университет временно размещен в Харькове.

О вариантах перемещения этого учебного заведения шла речь на встрече представителей университета и Департамента образования и науки облгосадминистрации с главой области. «Важно вернуть университет домой, сохранить его статус национального», – отметил Юрий Гарбуз. Он предложил разработать план поэтапного перемещения вуза на территорию области. По поручению председателя, профильный департамент должен подготовить надлежащую базу для вуза - ею должны стать аграрные техникумы и лицеи области.

По мнению и. о. ректора вуза Николая Брагинца, многие студенты и преподаватели не захотят переезжать из Харькова на Луганщину. Поэтому при постепенном перемещении вуза нужно ориентироваться на местных выпускников школ и учреждений профессионально-технического образования в качестве потенциальных абитуриентов.

В ходе встречи была также обсуждена возможность формирования аграрного кластера на Луганщине, превратившейся из промышленного региона в связи с военным конфликтом в аграрный край. Такой подход даст возможность использовать научный потенциал в развитии агропромышленного комплекса региона, а также сформировать заказ на специалистов определенных специальностей и обеспечить им рабочие места.

На сегодня из 2400 студентов 6-ти факультетов ЛНАУ 55% составляют жители Луганской области.