В этом году власти решили отремонтировать дорогу от Северодонецка до КПВВ в Станице

Приоритетной задачей развития дорожной инфраструктуры на 2018 год остается восстановление разрушенных в результате боевых действий автодорог по маршруту "Кольцо жизни". Об этом заявил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Вадим Даниелян, передает пресс-служба ведомства.

По словам Даниеляна, в 2018 году будут продолжены работы на участках Н-26 Чугуев - Меловое (шесть участков общей протяженностью 15,085 км, общая стоимость выполненных работ составит 70,5 тысяч гривен), Р-66 КПП "Демино-Александровка"- Сватово - Лисичанск - Луганск (два участка общей протяженностью 5,5 км, на выполнение работ выделено 18 миллионов 500 тысяч гривен).

Т-13-02 КПП "Танюшевка"- Старобельск - Бахмут (два участка протяженностью 6,1 км, стоимость работ 4,1 миллионов гривен), Т-13-13 Троицк - Белокуракино - Старобельск (один участок длиной 3,75 км, стоимостью 36 миллионов 900 тысяч гривен).

Кроме того, предусмотрено выполнение ремонтных работ на дороге, соединяющей Северодонецк и КПВВ "Станица Луганская" - Т-13-09 Счастье - Широкий. На этом отрезке автодороги будет выполнен ремонт двух участков общей протяженностью 10 км, сметная стоимость работ составляет 53 миллиона гривен.