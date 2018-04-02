На Донбассе погиб военный 1997 года рождения

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 16 апреля 2018 года, погиб один украинский военнослужащий, еще 5 получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"К большому сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб один наш военнослужащий, 1997 года рождения", - сообщил он.

Кроме того, по словам Гуцуляка, в результате обстрелов на Донбассе трое военных получили ранения, еще один - получил боевые травмы, они госпитализированы. Двое военных находятся в тяжелом состоянии, состояние еще одного - средней тяжести. Гуцуляк отметил, что среди раненых одна женщина-военнослужащий, которая выполняет задачи на должности медсестра-анестезиолог, состояние ее здоровья удовлетворительное.

Также в Минобороны добавили, что в результате применения боевиками лазерного устройства, один военный получил боевое травмирование - поражение глаза, состояние его здоровья удовлетворительное.