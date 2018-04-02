МинВОТ поддерживает отмену справок ВПЛ для получения пенсий

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц выступает за принятие законопроекта №6692, который облегчит получение пенсий жителями неподконтрольных территорий.

Об этом заявила заведующая сектором в Донецкой области МинВОТ Украины Алла Назаренко.

«С 2014 по 2017 год было много изменений, проходили различные верификации – пенсионеры получили жесткую привязку, что они могут получать свои пенсии только в Ощадбанке, что противоречит законодательству», – говорит она.

«В результате долгой работы многих министерств был разработан законопроект, о котором много сейчас говорят, это №6692, который позволял бы пенсионерам и другим социальным группам, которые имеют право на социальные выплаты не привязываться к статусу внутренне перемещенного лица. Но, к сожалению, с июля 2017 года этот законопроект лежит на рассмотрении в Верховной Раде», – продолжила Назаренко.

По ее словам, МинВОТ поддерживает этот законопроект. «У нас есть надежда, что при нашей помощи и адвокации этот законопроект в ближайшее время будет принят. Тогда мы сможем говорить о том, что начисление пенсий для людей, которые живут на неподконтрольной территории, существенно изменится в лучшую сторону», – добавила она.