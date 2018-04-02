ДТП в Лисичанске: столкнулись МАЗ с маршруткой

В Лисичанске около полудня 16 апреля на улице Гора Попова произошла ужасная авария: МАЗ врезался в маршрутное такси "Центральный рынок - завод "РТИ".

Во время происшествия пострадало семь человек - пассажиры, водитель МАЗа не пострадал.

В связи с ДТП, которое произошло в районе Горы Поповой между грузовым автомобилем МАЗ и маршрутным автобусом, патрульной полицией временно ограничено движение автомобилей по улице Машиностроителей.

Объезд осуществляется по улице Сосюры (через Рабочую гору).

На месте ДТП работают медики и другие специальные службы.