Боевики готовят провокации против миссии ОБСЕ

Боевики планируют осуществить провокации против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом со ссылкой на информацию разведки сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook.

"В ближайшее время боевики планируют проведение очередной провокации во время работы на оккупированных территориях представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, указанные действия направлены на дискредитацию сил АТО.

В частности, отмечается, что боевики планируют атаковать беспилотники ОБСЕ на Бахмутском направлении. При этом, боевики "получили указание" учитывать траекторию полета БПЛА и расположение украинских позиций, чтобы после поражения беспилотника переложить ответственность на силы АТО. "Разведке штаба АТО стало известно, что очередным силам противовоздушной обороны противника, в частности на Бахмутском направлении, предоставлено разрешение на уничтожение в зонах их ответственности беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.