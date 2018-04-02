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Фантомовцы Луганщины разоблачили нелегальную АЗС

Вчера, 11:29 citynews.net.ua | Напечатать

На днях сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Луганской области (спецподразделение «Фантом») выявили в Старобельске нелегальную АЗС.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Так, во время заправки своего авто сжиженным газом пропаном фантомовцы попросили работника АЗС предоставить фискальный чек. Но последний им отказал, потому что работал без РРО. Тогда фантомовцы решили проверить легальность работы АЗС. При этом выяснилось, что документы на государственную регистрацию субъектом предпринимательства и разрешительные документы на право реализации горюче-смазочных материалов отсутствуют.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.164 КУоАП. Материалы направлены на рассмотрение в Старобельский районный суд Луганской области.


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