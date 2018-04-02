Боевики 20 раз обстреляли украинские опорные пункты за день

На Донбассе с начала суток, 13 апреля, российско-оккупационные войска 20 раз обстреляли украинские опорные пункты. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Луганском направлении с 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по нашим укреплениям под Троицким.

Также минометы калибра 82 мм враг применил в районе Крымского, а крупнокалиберные пулеметы - вблизи Светлодарска. Сообщается, что на Донецком направлении с 82 мм минометов обстреляны защитники Опытного и Каменки.

Кроме этого, из гранатометов огонь велся по нашим укреплениям вблизи Водяного, Авдеевки, Каменки, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Павлополя, Невельского и Марьинки, а из вооружения БМП - в районе Богдановки. Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Лебединского и Павлополя, а по защитникам Авдеевки - велся снайперский огонь. В пресс-центре сообщают, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.