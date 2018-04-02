США выделят Украине дополнительно 200 млн долларов на укрепление системы обороны Украины. Об этом во время 11-го Киевского форума по безопасности заявил заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем, - сообщает "РБК-Украина".

"Мы должны защитить свои страны. Соединенные Штаты делают свое дело через инвестиции в меры сдерживания. Дополнительно 200 миллионов долларов вложим в вопросы поддержки и помощи Украине для укрепления ее систем обороны. Мы также придерживаемся своих обязательств по выделению минимум 2% ВПП на оборону, чтобы НАТО могло разворачивать свои силы быстро и эффективно, когда это будет необходимо", - сказал Карем.

По его словам, партнеры США также заинтересованы защититься от угроз со стороны России.