За сутки на Донбассе погиб военный

За сутки на Донбассе погиб военныйСегодня, 13:10
В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию об одном погибшем и одном раненом украинском военном в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
"Вчера в результате вражеских обстрелов погиб один наш военнослужащий, 1986 года рождения. Еще один военнослужащий получил ранения. Его доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья - тяжелое", - сообщил Гуцуляк.
По словам представителя Минобороны, сейчас раненому военному предоставляется квалифицированная медпомощь.
Кроме того, Гуцуляк отметил, что ситуация в зоне АТО в течение суток, 12 апреля, существенных изменений не претерпела. Боевики 66 раз обстреливали украинские позиции, украинские военные около 20 раз открывали огонь в ответ.