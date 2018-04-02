На Луганщине подсобных рабочих держали в рабстве: били и пытали

Трое суток держали в ошейнике на цепи, били, кололи ножом и заставляли выполнять работу по хозяйству. Именно такое наказание владельцы дома определили для подсобных рабочих, не угодивших им, которые якобы не справились с ремонтными работами.

В Рубежанский отдел полиции за помощью обратился местный житель, который рассказал о том, что по приказу владельцев дома, которые наняли его и еще четырех мужчин выполнять ремонтные работы в доме и хозяйственных постройках, его удерживали на цепи, били, пытали и заставляли работать.

Следователи следственного управления и Рубежанского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры с участием оперативных работников уголовного розыска и управления по борьбе с торговлей людьми провели процессуальные действия, направленные на документирование и сбор доказательств преступной деятельности владельцев дома и подсобных рабочих, по приказу хозяев незаконно удерживали и издевались над двумя своими же коллегами-работниками.

Данный факт внесен в ЕРДР по ч. 2 статьи 146 УК Украины «Незаконное лишение свободы». Сейчас установлены как организатор преступления - хозяйка дома, так и все участники уголовного преступления. Продолжается проведение следственных действий, устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.