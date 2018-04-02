СНБО на следующей неделе может продлить санкции против России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал заседание СНБО по санкциям против России на следующей неделе.

Об этом он заявил сегодня, 13 апреля 2018 года, в ходе выступления на форуме по безопасности в Киеве.

"Мы благодарны нашим партнерам за обеспокоенность, которую они высказывают в отношении Российской Федерации. Мы благодарны за санкции, которые реализуются против РФ и особенно важны последние санкции, которые принял президент Трамп, США, которые достаточно существенны и болезненны для РФ. Хочу сразу вас проинформировать, что по поручению президента, на следующей неделе состоится СНБО, где будут продлены санкции, которые существуют сегодня против РФ, и продублированы те, которые приняли США и другие европейские страны", - заявил он.