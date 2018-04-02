На КПВВ «Станица Луганская» изъяли дорогой ноутбук

Вчера, 12.04.2018, сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Луганской области (спецподразделение «Фантом») во время несения службы на КПВВ "Станица Луганская" выявили факт нарушения порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции. А именно: 38-летний житель г. Ровеньки Луганской области, работающий на шахте «Киевская», пытался переправить через линию разграничения со Станицы в Луганск новый ноутбук, стоимость которого составляет почти 22 тыс. грн. Установлено, что этот компьютер мужчина купил накануне в г. Северодонецке.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП и направлен на рассмотрение в Беловодский районный суд. Ноутбук изъят до принятия решения судом.

Напомним, п.4 приказа №39 «Об утверждении Перечня и объемов товаров, разрешенных для перемещения в/из гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения» (с изменениями и дополнениями) установлено, что граждане через линию соприкосновения с неконтролируемой территории на контролируемую территорию и обратно в ручной клади и сопровождаемом багаже могут перевозить товары из утвержденного Перечня, суммарная стоимость которых не превышает 10 тыс. гривен, а суммарный вес – не более 75 кг на одного человека.