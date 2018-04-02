» » На КПВВ «Станица Луганская» изъяли дорогой ноутбук

На КПВВ «Станица Луганская» изъяли дорогой ноутбук

Сегодня, 10:27 citynews.net.ua | Напечатать

На КПВВ «Станица Луганская» изъяли дорогой ноутбукВчера, 12.04.2018, сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Луганской области (спецподразделение «Фантом») во время несения службы на КПВВ "Станица Луганская" выявили факт нарушения порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции. А именно: 38-летний житель г. Ровеньки Луганской области, работающий на шахте «Киевская», пытался переправить через линию разграничения со Станицы в Луганск новый ноутбук, стоимость которого составляет почти 22 тыс. грн. Установлено, что этот компьютер мужчина купил накануне в г. Северодонецке.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП и направлен на рассмотрение в Беловодский районный суд. Ноутбук изъят до принятия решения судом.

Напомним, п.4 приказа №39 «Об утверждении Перечня и объемов товаров, разрешенных для перемещения в/из гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения» (с изменениями и дополнениями) установлено, что граждане через линию соприкосновения с неконтролируемой территории на контролируемую территорию и обратно в ручной клади и сопровождаемом багаже могут перевозить товары из утвержденного Перечня, суммарная стоимость которых не превышает 10 тыс. гривен, а суммарный вес – не более 75 кг на одного человека.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:44

На Луганщине взяли под стражу участника «ЛНР»

Сегодня, 12:17

На Луганщине подсобных рабочих держали в рабстве: били и пытали

Сегодня, 10:57

СНБО на следующей неделе может продлить санкции против России

Сегодня, 10:27

На КПВВ «Станица Луганская» изъяли дорогой ноутбук

Сегодня, 09:36

Четверо жителей Луганщины задекларировали доходы свыше одного миллиона гривен

Сегодня, 09:00

За прошедшие сутки боевики 66 раз обстреляли позиции сил АТО

Вчера, 18:06

В селе Орехово во дворе дома обнаружили растяжку с гранатой

Вчера, 17:59

В Мининформполитики задумались о доступе жителей Донбасса к Интернету

Вчера, 17:42

Украина поучаствует в разработке нового танка для Минобороны Индии

Вчера, 16:47

Порошенко предлагает законодательно ограничить вмешательство России в выборы

Вчера, 15:44

Боевики на Донбассе продолжают наращивать боевой потенциал в оккупированных населенных пунктах

Вчера, 15:31

Краматорский суд признал смерть волонтера Крайникова в плену Безлера

Новости Украины:

Сегодня, 12:45

По делу Шеремета нет реальной доказательной базы

Сегодня, 12:19

Украина сделала колоссальный рывок вперед в оплате труда

Сегодня, 10:57

СНБО на следующей неделе может продлить санкции против России

Сегодня, 09:48

Здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета

Сегодня, 09:00

Украина договорилась о безвизе с Уругваем

Вчера, 18:09

В Полтавской области КРаЗ въехал в жилой дом

Вчера, 17:57

Во Львове от кори умер трехлетний ребенок

Вчера, 17:44

Украина вернулась в топ-30 рейтинга ФИФА

Вчера, 16:47

Порошенко предлагает законодательно ограничить вмешательство России в выборы

Вчера, 15:47

Тренер женской сборной Украины по биатлону покинул свой пост

Вчера, 15:29

Сотрудницу харьковского вуза заподозрили в легализации незаконных мигрантов

Вчера, 13:42

В ДТП в Тернопольской области пострадали трое словаков

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 