Четверо жителей Луганщины задекларировали доходы свыше одного миллиона гривен

Общая сумма задекларированного дохода жителями Луганской области по состоянию на 1 апреля 2018 года составляет 201,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.

Большинство граждан декларировали полученный доход в виде заработной платы, общая сумма которого составила около 44,8 миллионов гривен. Доходы от унаследованного или полученного в подарок имущества составили 35 миллионов гривен, от продажи движимого или недвижимого имущества – 6,4 миллионов гривен, от получения других доходов – 52,7 миллионов гривен.

Задекларировано к уплате налога с доходов физических лиц 11,9 миллионов гривен. Сумма военного сбора, задекларированная налогоплательщиками, составляет 1,3 миллиона гривен.

Доходы в сумме свыше 1 миллиона гривен задекларировали 4 гражданина