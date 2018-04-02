В селе Орехово во дворе дома обнаружили растяжку с гранатой

На Луганщине в прифронтовом селе Орехово (Попаснянский район) во дворе нежилого дома правоохранители обезвредили «растяжку» с гранатой, которая была привязана к дереву.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Как отмечается, во дворе дома сотрудники полиции обнаружили на дереве «растяжку» с гранатой «РГД-5» и снаряд калибра 152 мм без взрывателя.

Специалисты взрыво-технической службы полиции обезвредили «растяжку», сотрудники полиции проводили охрану места происшествия.

По информации правоохранителей, сегодня утром в 9:00 пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обезвредили найденные боеприпасы. Данный факт зарегистрирован.