Военные восстанавливают затопленные понтонные переправы на Луганщине

Быстро добраться до многих прифронтовых населенных пунктов Луганской области можно только с помощью понтонных переправ. Ими пользуется не только армия, но и гражданские. Из-за повышения уровня воды, вызванного обильными осадками в конце марта, не выдержали два понтона. Поэтому военным инженерам приходится работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает «5 канал».

«Начала накапливаться вода в заборных хранилищах, которые питают и Харьков, и Северодонецк, и Лисичанск. Начали спускать воду, и у нас начался массовый ее подъем», – говорит военный Анатолий.

Восстановить переправу взялись военные оперативно-тактической группировки «Луганск». Большинство путей на передовую идет через реку. На фронт доставляют продукты и боеприпасы, вывозят раненых.

Чтобы переправа беспрепятственно работала, военные измеряют уровень воды в реке. Разводят мосты, чтобы пропустить мусор, и добавляют понтонные звенья. «(Будем работать), пока река успокоится настолько, какой она была до поднятия воды. Снега растаяли, но вода еще не сошла. Она еще сходит с полей, лесов, пока не прогрелась до конца земля. Ночью приходит на 2-3 сантиметра, а днем ​​падает на 4-5 сантиметров», – рассказывает армеец Руслан.

А вот другой понтонный мост пришлось разобрать. Подъезды к нему затоплены. Переправа через реку осуществляется там десантным способом. Людей перевозят катером. Технику – плавучим транспортером. «Обычная колесная техника не пройдет вплавь водную преграду. Нужно ее переправить. То есть мы при первой команде переправляем технику на противоположный берег», – рассказал военный Виталий.