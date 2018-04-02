Ситуация в Сирии: генсек ООН провел переговоры с постоянными членами Совбеза

Ситуация в Сирии стала предметом переговоров генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с постоянными членами Совета безопасности.

Об этом говорится в опубликованном на сайте ООН заявлении Гутерриша.

В частности, Гуттериш выразил возмущение тем фактом, что в Сирии продолжают использовать химическое оружие. Кроме того, он выразил сожаление в связи с отсутствием согласия по данному вопросу в Совете безопасности ООН.

"Сегодня я позвонил послам пяти постоянных членов Совета безопасности, чтобы вновь выразить свою глубокую обеспокоенность по поводу рисков нынешнего тупика, и подчеркнул необходимость избегать ситуации, которая может выйти из-под контроля. Не будем забывать, что в конечном итоге наши усилия должны состоять в прекращении страданий сирийского народа", - отметил Гутерриш. Напомним, 10 апреля Россия наложила вето на американский проект резолюции Совета безопасности ООН по Сирии. После этого два российских проекта резолюции относительно расследования химических атак в Сирии не были одобрены в Совбезе.