Житель Луганщины повредил 11 памятников на сельском кладбище

В Беловодском районе полицейские разоблачили 21-летнего молодого человека, который повредил 11 памятников на кладбище в с. Бараниковка.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

В сообщении отмечается, что 8 апреля в Беловодский отдел полиции поступило сообщение жителя с. Бараниковка о том, что неизвестный повредил памятники на центральном кладбище села.

Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что в ночь с 7 на 8 апреля на центральном кладбище села неизвестные повредили 11 надгробных памятников: на 2-х могилах были сломаны деревянные кресты, на 9-ти могилах повалены гранитные плиты с памятными надписями.

«С целью оперативного раскрытия преступления руководством полиции были ориентированы полицейские наряды по охране общественного порядка и группы реагирования патрульной полиции. Были осуществлены тщательные подворовые обходы жилого массива с. Бараниковка, опросы граждан, проверены лица, которые стоят на профилактических учетах за совершение правонарушений. В результате в совершении указанного уголовного преступления был уличен и задержан местный житель», - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет. На данный момент проводятся следственные действия с целью установления мотивов и других обстоятельств этого преступления.