Жители Луганщины задекларировали почти 202 млн грн дохода, полученного в прошлом году

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что по оперативным данным по состоянию на 01.04.2018 гражданами подано свыше 9 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Это на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая сумма задекларированного дохода составляет 201,5 млн грн. Что на 41,2 млн грн, или на 26 процентов больше, чем за аналогичный период 2017-го года.

Большинство граждан декларировали полученный доход в виде заработной платы, общая сумма которого составила около 44,8 млн гривен. Доходы от унаследованного или полученного в подарок имущества составили 35 млн грн, от продажи движимого или недвижимого имущества – 6,4 млн грн, от получения других доходов – 52,7 млн грн.

Задекларировано к уплате налога с доходов физических лиц 11,9 млн грн, что на 2,1 млн грн, или на 21 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма военного сбора, задекларированная налогоплательщиками самостоятельно к уплате, составляет 1,3 млн грн.

Доходы свыше 1 млн грн задекларировали 4 гражданина.

Количество граждан, которые задекларировали право на налоговую скидку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 14,5 проц. и составляет 258 тыс. человек. Им будет возвращено 400 тыс. грн.