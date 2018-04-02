КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 39,5 тысяч человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 10 апреля 2018 года, пересекли 39,5 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

"Всего через КПВВ проследовало 39,5 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 9355 человек и 1170 транспортных средств; "Марьинка" - 9755 человек и 1750 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7350 человек и 1320 транспортных средств; "Гнутово" - 4655 лиц и 1085 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8420 человек. Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/80; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 5/10; "Гнутово" - 40/30. Вчера в КПВВ "Новотроицкое" пограничники обнаружили в багажном отделении транспортного средства, следовавшего с временно оккупированных территорий Украины (ВОТУ), 6 стабилизаторов напряжения стоимостью 81 тысяча гривен. Их изъяли работники фискальной службы.