США планируют вводить новые санкции против РФ

Соединенные Штаты планируют вводить новый пакет санкций против России.

Соответствующий документ находится в базе документов Конгресса. Санкции предусматривают запрет на финансовые операции, связанные с государственным долгом РФ.

Также санкции могут коснуться "Сбербанка", "Банка ВТБ", "Газпромбанка", "Банка Москвы", "Россельхозбанка", "Промсвязьбанка", "Внешэкономбанка".

Сообщается, что под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными "Центробанком", Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством. Сообщается, что санкции вступают в силу через 60 дней после их принятия.