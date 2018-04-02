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США планируют вводить новые санкции против РФ

Сегодня, 09:08 citynews.net.ua | Напечатать

Соединенные Штаты планируют вводить новый пакет санкций против России.

 Соответствующий документ находится в базе документов Конгресса. Санкции предусматривают запрет на финансовые операции, связанные с государственным долгом РФ.  

Также санкции могут коснуться "Сбербанка", "Банка ВТБ", "Газпромбанка", "Банка Москвы", "Россельхозбанка", "Промсвязьбанка", "Внешэкономбанка". 

Сообщается, что под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными "Центробанком", Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством. Сообщается, что санкции вступают в силу через 60 дней после их принятия.


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