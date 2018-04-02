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На Донбассе ранения получил один украинский военный

Вчера, 18:52 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе боевики 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов пострадал один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18:00 зафиксировано 22 обстрела украинских опорных пунктов. В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранение. Пострадавшего воина доставлено в лечебное учреждение и ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Бердянское.

Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП противник применил в районе Песков, гранатометы различных систем вблизи Лебединского, Водяного и шахты "Бутовка", противотанковый ракетный комплекс - неподалеку Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Гнутово, Новотроицкого и Опытного. Кроме этого, под огонь из вооружения БМП попали защитники Гнутово, из стрелкового оружия - Авдеевки, Павлополя, Красногоровки и Новотроицкого, а позиции под Водяным - обстреливал вражеский снайпер. На Луганском направлении от начала суток сохранялась тишина


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