Трем городам в Луганской области ограничат водоснабжение

Водоснабжение будет ограничено для части Лисичанска, Новодружеска и Приволья 11-12 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЛКСП "Лисичанскводоканал".

"Вниманию жителей центральной части г. Лисичанск, района завода "Пролетарий", г. Новодружеск, Приволье. В связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ на Белогоровском магистральном водоводе, с 00.00 11 апреля 2018, ориентировочно до 00.00 12 апреля 2018, водоснабжение будет ограничено. Приносим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на участке белогоровского магистрального водовода образовался порыв, в результате чего вода в необходимом объеме не поступает на городскую насосную станцию.

Как отмечали в "Лисичанскводоканале", для устранения неисправности необходимо привлечение специализированной бригады с водолазным снаряжением. Ввиду отсутствия в восточной части Украины такой бригады и высокой востребованности, предприятию удалось организовать ее привлечение на среду, 11 апреля 2018 года.

До этого момента водоснабжение абонентов будет производиться в графиковом режиме: режим нагрузки с 05.00 до 09.00 утром и с 18.00 до 23.00 в вечернее время; режим разгрузки с 09.00 до 17.00.