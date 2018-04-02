На Луганщине судят мужчину, который пытался дать взятку патрульному

На Луганщине мужчину будут судить за предложение неправомерной выгоды патрульному полицейскому.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Рубежанским отделом Северодонецкой местной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение по ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

«Во время досудебного расследования установлено, что в марте 2018 года сотрудниками Управления патрульной полиции в Луганской области во время несения службы на служебном автомобиле был остановлен автомобиль под управлением мужчины, который двигался с нарушением правил дорожного движения и находился в состоянии алкогольного опьянения. Во избежание привлечения к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения гражданин высказал предложение о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу при исполнении служебных обязанностей в сумме 10 тыс российских рублей. В настоящее время обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в суд», – сообщили в областной прокуратуре.

Санкция ч. 1 ст. 369 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или в виде ограничения свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.