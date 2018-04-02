На Пасху жители ОРДЛО избили российских военных

На Пасху, 8 апреля 2018 года, жители оккупированного Донбасса избили российских военных.

Об этом со ссылкой на информацию украинской разведки сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Так, по информации разведки, на оккупированном Донбассе возросло количество правонарушений, совершенных российскими военными в общественных местах, что привело к многочисленным конфликтным столкновениям с местными жителями.

"8 апреля граждане избили российских военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК. Избитых российских военных госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по данным разведки в подразделениях российских войск на Донбассе наблюдается массовое самовольное оставление личным составом мест несения службы, в том числе с оружием.