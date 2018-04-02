Порошенко: Миротворцы на Донбассе должны иметь право на разоружение НВФ

Миротворцы ООН на Донбассе должны иметь право на разоружение незаконных вооруженных формирований.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции по результатам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Российский сценарий (относительно миротворцев на Донбассе, - ред.) - это не сценарий миротворцев. Российский сценарий - это эскорт для наблюдателей ОБСЕ, который не выполняет функции установления мира и прекращения войны. Хотел бы отметить, что на востоке Украины нет никакого замороженного конфликта, нет конфликта на востоке Украины. Мне приятно, что новый министр иностранных дел (Германии, - ред.) абсолютно четко это сформулировал: это агрессия РФ против суверенного независимого государства.

Следовательно, миротворцы должны иметь соответствующий мандат на всю территорию, соответствующие права относительно контроля неконтролируемого участка российско-украинской границы и по разоружению незаконных вооруженных формирований. Остальные вопросы являются вопросом компромисса и, мы надеемся, что совместными усилиями этот компромисс будет достигнут", - заявил Порошенко.

В свою очередь, Меркель добавила, что для достижения договоренности относительно размещения миротворцев на Донбассе необходимо еще многое обсудить. "Каждая договоренность должна быть обсуждена с несколькими сторонами. И нам еще надо многое обсудить, чтобы достичь договоренности в этом вопросе", - отметила она.