На юге Одесской области начались государственные испытания нового ракетного комплекса "Ольха".

Об этом на своем официальном сайте сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По словам Турчинова, государственные испытания стали финальной частью масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производителей.

«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога "Смерч"», - подчеркнул секретарь СНБО.

Турчинов сообщил, что государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых все тактико-технические характеристики ракет будут проверяться заказчиком на соответствие заданным параметрам. Он пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении.

"Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будут определены отдельные цели на разной дальности", - добавил он.

По словам секретаря СНБО, после завершения испытаний ракетные комплексы будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.