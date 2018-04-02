Порошенко: в украинских тюрьмах находятся 23 российских военных

В украинских тюрьмах находятся 23 российских военных.

Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции по результатам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Российская Федерация категорически отказывается от того, что Вооруженные силы Российской Федерации участвуют в вооруженной агрессии против Украины, привлечены к химической атаке в Сирии, принимали участие или связаны с отравления в Солсбери...Лозунг "их там нет" он больше не проходит нигде в мире, этому никто не верит. 23 российских солдата и офицера, которые находятся в украинских тюрьмах, также называются "их там нет". Это доказательства присутствия РФ. И, безусловно, мы ждем от РФ более цивилизованной реакции, признания обвинений...", - заявил Порошенко.

По словам Порошенко, Украина ожидает от России вывода российских войск с оккупированной территории, полной имплементации минских соглашений, включая поддержку миротворческих операций.