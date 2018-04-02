В Рубежном в ДТП пострадали три человека

Водитель автомобиля "Москвич-412" не предоставил преимущество в движении автомобилю "ВАЗ 2101", в результате чего произошло столкновение на перекрестке улиц Хмельницкого и Иванова.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В результате ДТП телесные повреждения получили двое пассажиров автомобиля "Москвич-412" и водитель автомобиля "ВАЗ 2101". Участники события трезвые. От госпитализации пострадавшие отказались.

Данный факт зарегистрирован.