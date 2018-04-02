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В Украине впервые освободили женщину, приговоренную к пожизненному

Вчера, 12:46 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине впервые освободили женщину, приговоренную к пожизненномуИз Качановской исправительной колонии (№ 54) на Харьковщине после 27 лет отбывания наказания освободили осужденную к пожизненному лишению свободы, помилованную Президентом.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.

«10 апреля 2018 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)», согласно указу Президента № 49/2018 от 28.02.2018, освободили осужденною к пожизненному лишению свободы Любовь Кушинскую», - говорится в сообщении.

Осужденная отбывала наказание в секторе среднего уровня безопасности учреждения, в котором содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы. На момент увольнения женщина отбыла в местах лишения свободы 27 лет 9 месяцев.

Кушинская стала первой женщиной в Украине, осужденной к пожизненному лишению свободы, которую помиловал президент.

В Качановской исправительной колонии (№ 54) отбывает наказание 268 осужденных, из них: 22 в секторе среднего уровня безопасности для содержания женщин, осужденных к пожизненному лишению свободы.

Кушинская отбывала наказание за убийство 61-летнего врача Ореста Циньковского и его зятя – предпринимателя Ярослава Дрожджаля. В 1997 году Кушинская была главой фирмы, которая занималась недвижимостью. По версии следствия, она расправилась с врачом и его зятем из-за квартиры, которую ей доверили продать, а она собралась ее присвоить. В материалах дела говорится, что Кушинская лично стреляла в Дрожджаля, а Циньковского убивал ее водитель. Напоследок бизнес-леди, по версии следствия, своей рукой перерезала горло жертвам, чтобы удостовериться, что они мертвы.


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