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На Луганщине СБУ блокирует противоправные схемы получения пенсионных средств переселенцев

Сегодня, 11:47 citynews.net.ua | Напечатать

В 2017-2018 годах на Луганщине по материалам СБУ Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины возвращено свыше 2 миллионов 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях

Такая сумма была незаконно начислена в качестве пенсий и других социальных выплат лицам, умершим на временно оккупированной территории области. Данные об их смерти не поступили из ОРЛО в Главное Управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области. Пенсии умерших с помощью банковских карт пытались получать посторонние лица, в том числе, их родственники.

СБУ проводит систематическую работу по установлению таких фактов и передает их в ПФУ и Фонд социального страхования для прекращения незаконных выплат.

Спецслужба принимает меры и для пресечения механизмов противоправного получения чужих пенсионных средств, в которых участвуют представители криминала, в т.ч. незаконных вооруженных формирований террористов.

В марте этого года Белокуракинский районный суд Луганской области признал виновным бывшего жителя Ровеньков в финансировании терроризма и, в соответствии с ч.1 ст. 258-5 УК Украины, приговорил к штрафу в сумме двести пятьдесят пять тысяч гривен.

Сотрудники СБ Украины установили, что переселенец принял участие в деятельности группы злоумышленников, которые наладили канал предоставления незаконных «пенсионных услуг» жителям ОРЛО. Группу организовал участник одного из бандформирований так называемой «ЛНР». Он подыскивал в оккупированных районах получателей больших пенсий и убеждал их оформлять и получать украинские пенсии именно через него. Кроме этого, злоумышленники организовывали начисление пенсий умершим. За «услуги» забирали себе 10-12 процентов от суммы. Переселенец обеспечивал снятие через банкоматы в Харькове наличных средств и их передачу организатору аферы на временно неподконтрольной территории.

СБУ пресекла деятельность группы в сентябре прошлого года. Во время обысков было изъято более 60 банковских карточек, свыше 100 000 гривен наличными, вещественные доказательства преступной деятельности.

Материалы уголовного производства в отношении организатора аферы переданы в суд для применения процедуры заочного осуждения. Боевику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 258-5 УК Украины. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.


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