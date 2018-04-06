КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 29 тысяч человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 9 апреля 2018 года, пересекли 29 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

"Всего через КПВВ проследовало 29 тысяч человек и 4 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 6795 человек и 875 транспортных средств; "Марьинка" - 7295 человек и 1370 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5325 человек и 1090 транспортных средств; "Гнутово" - 2355 человек и 620 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7245 человек", - говорится в сообщении. Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 60/20; "Новотроицкое" - 50/0; "Гнутово" - 70/35.