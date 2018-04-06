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В РФ суд запретил учителю преподавать и приговорил к обязательным работам за стихи об Украине

Сегодня, 17:12 citynews.net.ua | Напечатать

В России Кромской районный суд Орловской области приговорил школьного учителя Александра Бывшева к 330 часам обязательных работ за публикацию во «ВКонтакте» стихотворения «На независимость Украины». Об этом в твиттере пишет «Грани.ру», - сообщает телеканал "Дождь".

Суд признал Бывшева виновным в возбуждении ненависти или вражды (часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса). Также суд запретил Бывшеву преподавать в течение трех лет. Прокуратура требовала приговорить его к 2,5 годам колонии.

Стихотворение, за которое Бывшева осудили, он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» в феврале 2015 года. Минюст внес его в федеральный список экстремистских материалов по решению Советского суда Орла от 7 сентября 2016 года. По мнению следователей, стихотворение является уничижительным для русского народа, говорил Бывшев в январе 2017 года. «Грани» отмечают, что стихотворение представляет собой «полемический ответ» на одноименное стихотворение Иосифа Бродского. 

В сообщении напоминается, что в июле 2015 года Кромской районный суд признал Бывшева виновным в экстремизме за стихотворение под названием «Украинским патриотам», опубликованное в интернете в марте 2014 года. В нем он осудил присоединение Крыма к России. Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ, отстранил от должности на два года и конфисковал у него компьютер. Стихотворение суд также признал экстремистским. Также учитель рассказывал, что против него возбудили дело из-за стихотворений «Русский дух» и «Могучая куча», которые он сентябре 2017 года выложил в комментариях к статье «О людях и свиньях» на сайте «Орлец».

В 2014 году против учителя возбудили еще одно дело из-за стихотворения - «Украинские повстанцы», но в феврале 2015 года Бывшеву сообщили, что его закрыли, - говорится в сообщении.


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