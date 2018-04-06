За сутки существенно сократился пассажиропоток через КПВВ на Донбассе

Согласно сообщению Госпогранслужбы Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил утром 9 апреля на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/40; «Марьинка» - 0/40; «Новотроицкое» - 15/20; «Гнутово» - 20/15.

За прошедшие сутки отмечалось уменьшение количества граждан, которые пересекали линию разграничения.

Всего через контрольные пункты въезда-выезда последовало 11 тыс. человек и 2,3 тыс. транспортных средств:

«Майорское» - 2420 человек и 545 транспортных средств;

«Марьинка» - 3150 человек и 915 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 2360 человек и 640 транспортных средств;

«Гнутово» - 635 человек и 220 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 2410 человек.

Сообщается также, что 8 апреля в контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» сотрудники пограничного ведомства выявили один автомобиль, которым намеревались на временно оккупированную территорию Уукраины незаконно вывезти комплектующие к компьютеру общей стоимостью более 22 тыс. гривен. Найденный товар передан представителям Госфискальной службы.

Кроме того, в КПВВ «Станица Луганская» военнослужащие Лисичанского отряда зафиксировали у гражданина Украины частично поддельный паспортный документ. Нарушитель передан сотрудникам Национальной полиции.