» » За сутки существенно сократился пассажиропоток через КПВВ на Донбассе

За сутки существенно сократился пассажиропоток через КПВВ на Донбассе

Сегодня, 10:26 citynews.net.ua | Напечатать

Согласно сообщению Госпогранслужбы Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил утром 9 апреля на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/40; «Марьинка» - 0/40; «Новотроицкое» - 15/20; «Гнутово» - 20/15.

За прошедшие сутки отмечалось уменьшение количества граждан, которые пересекали линию разграничения.

Всего через контрольные пункты въезда-выезда последовало 11 тыс. человек и 2,3 тыс. транспортных средств:

«Майорское» - 2420 человек и 545 транспортных средств;

«Марьинка» - 3150 человек и 915 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 2360 человек и 640 транспортных средств;

«Гнутово» - 635 человек и 220 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 2410 человек.

Сообщается также, что 8 апреля в контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» сотрудники пограничного ведомства выявили один автомобиль, которым намеревались на временно оккупированную территорию Уукраины незаконно вывезти комплектующие к компьютеру общей стоимостью более 22 тыс. гривен. Найденный товар передан представителям Госфискальной службы.

Кроме того, в КПВВ «Станица Луганская» военнослужащие Лисичанского отряда зафиксировали у гражданина Украины частично поддельный паспортный документ. Нарушитель передан сотрудникам Национальной полиции.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:38

Документы об образовании, выданные ОРДЛО и в Крыму не имеют юридической силы

Сегодня, 10:26

За сутки существенно сократился пассажиропоток через КПВВ на Донбассе

Сегодня, 10:23

Боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ

Вчера, 11:48

На Пасху российские террористы обстреляли село Малиновое в Станично-Луганском районе

6-04-2018, 18:13

США ввели новые санкции против российских политиков, миллиардеров и госкомпаний

6-04-2018, 18:01

В Госдуме предложили разрешить жителям ОРДЛО работать в России без патента

6-04-2018, 17:38

Россия может выдать Украине боевика «ДНР»

6-04-2018, 17:22

В оккупированном Красном Луче произошла потасовка со стрельбой

6-04-2018, 16:08

Пропуск через КПВВ в Станице на Пасху не изменится

6-04-2018, 15:08

Стало известно, когда освобожденным из плена на Донбассе выплатят по 100 тыс. гривен

6-04-2018, 15:03

В Луганске на Пасху отменят комендантский час

6-04-2018, 14:51

В Северодонецке закрывают Ледовый дворец. И продают Шахову?

Новости Украины:

Сегодня, 11:38

Документы об образовании, выданные ОРДЛО и в Крыму не имеют юридической силы

Вчера, 21:33

Что такое кардшаринг и как им пользоваться?

6-04-2018, 18:13

США ввели новые санкции против российских политиков, миллиардеров и госкомпаний

6-04-2018, 18:03

"Киевстар" запустил 4G в 20 украинских городах

6-04-2018, 17:18

9-летний мальчик из Дружковки самостоятельно смог добраться до Харьковской области

6-04-2018, 17:15

В Молдове телеканал оштрафовали за показ послания Путина

6-04-2018, 17:14

УЕФА открыл дело против «Ромы» из-за символики «ДНР»

6-04-2018, 15:44

На Пасху пограничники усилят охрану админграницы с Крымом воздушными и морскими силами

6-04-2018, 15:12

В Славянском районе появился новый блокпост

6-04-2018, 13:39

Европарламент рассмотрит предоставление Украине 1 млрд евро финансовой помощи

6-04-2018, 12:31

Рада может принять законопроект об антикоррупционном суде в мае-июне

6-04-2018, 12:03

Украинские тарифы на электроэнергию - одни из самых низких в Европе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 