Боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе за сутки, 8 апреля, боевики совершили 35 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов ранения получили пятеро украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. "В результате боевых действий пятеро украинских воинов получили ранения.

Пострадавшие защитники оперативно доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали украинские укрепления вблизи Луганского. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия огонь велся по защитниках Светлодарска.

Также гранатометы оккупанты применили неподалеку Крымского и Валуйского. Так, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по нашим укреплениям вблизи Водяного, Лебединского, Богдановки, Каменки, Пищевика и Широкино. Кроме этого, в районе Богдановки враг применил вооружения БМП, неподалеку Водяного, Гнутово и Пищевика - крупнокалиберные пулеметы, по защитниках Авдеевки, Павлополя, Талаковки и Шахты "Бутовка" - стрелковое оружие, а по защитникам Широкино - велся снайперский огонь.