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На Пасху российские террористы обстреляли село Малиновое в Станично-Луганском районе

Вчера, 11:48 citynews.net.ua | Напечатать

На Пасху российские террористы обстреляли село Малиновое в Станично-Луганском районеНесмотря на объявленное по инициативе российских террористов "пасхальное" перемирие, боевики и не планировали его соблюдать. Вечером, перед праздником Воскресения Христова, в Луганской области российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов позиции ВСУ в районе села Малиновое, что в Станично-Луганском районе. В результате обстрела, который длился с 19:30 до 19:55 пострадавших нет.

Также террористы обстреляли позиции украинской армии в Донецкой области.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял укрепления вблизи Каменки, Талаковки и Водяного.

Гранатометы и стрелковое оружие боевики использовали при обстреле защитников Авдеевки и Шахты «Бутовка», крупнокалиберные пулеметы.

Из противотанкового ракетного комплекса были обстреляны позиции ВСУ в районе Талаковка, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополь - вели снайперский огонь.

Также под обстрелы из стрелкового оружия попали наши укрепления в районе Славного, Павлополь, Красногоровка, Широкино и Гнутово.


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