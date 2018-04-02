В Госдуме предложили разрешить жителям ОРДЛО работать в России без патента

Депутаты от Крыма внесли в Госдуму России законопроект, который позволит обладателям паспортов «Л-ДНР» устраиваться на работу в России без получения разрешения или патента, пишет «Новая газета».

Документ разработали Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, а также депутаты Дмитрий Белик, Андрей Козенко и Наталья Поклонская от Крыма в соавторстве с другими парламентариями.

В настоящее время иностранные граждане, которые приезжают в Россию без визы, могут работать только при получении патента. Исключение сделано для беженцев и тех, кто получил в России убежище. Им можно работать без патента и без разрешения.

Авторы законопроекта предлагают сделать исключение и для граждан Украины или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины.

Та же группа авторов внесла в Госдуму законопроект, который позволит жителям ОРДЛО находиться в России не 90 дней, а до урегулирования ситуации в Украине.