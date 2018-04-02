Россия может выдать Украине боевика «ДНР»

Россия намерена депортировать в Украину боевика группировки «ДНР» Николая Трегуба. Такое решение принял Московский областной суд, передает Радио Свобода.

Николай Трегуб родился в 1989 году в Жмеринке Винницкой области. На него собрано большое досье на сайте «Миротворец». В 2014 году Трегуб воевал в Славянске на стороне террористов. Был в группировке «Спарта» под командованием «Моторолы», получил ранение в Донецком аэропорту. После лечения выехал в Россию.

Московский облсуд принял решение оставить в силе постановление о депортации Трегуба. Причиной стало нарушение миграционного законодательства России. Но даже решение суда не гарантирует, что боевика депортируют в Украину, считает инициатор создания системы «Миротворец», народный депутат Антон Геращенко.

«Мы приветствуем такие решения российских судов, ждем скорейшего возвращения как можно большего количества украинских граждан, которые совершили преступления против Украины. Здесь их ждет справедливый суд. Такие решения и ранее выносились российскими судами первых инстанций. Но затем представители сообщества украинских террористов и боевиков, которые окопались в России, устраивали акции, и апелляционные суды такие решения отменяли. На сегодня по Николаю Трегубу решение принято пока только судом первой инстанции. Оно должно быть подтверждено апелляционным, и мы бы хотели, чтобы это было системой», – отметил Геращенко.

Российские СМИ представляют Николая Трегуба как «ополченца» и требуют для него статус политического беженца. Нагнетается обстановка тем, что российские масс-медиа постоянно пишут, что в Украине Трегуба ждут пытки и неминуемая смерть.

В Украине участника незаконных вооруженных формирований ждет суд, но не пытки, уверен координатор направления защиты прав человека благотворительного фонда «Восток-SOS» Вячеслав Лихачев. По его мнению, выдача должна состояться, поскольку это часть все еще действующих украинско-российских договоренностей.

«Это оправдано в рамках действующего национального и международного законодательства. Это оправдано как двухсторонними украинско-российскими, так и международными обязательствами. Нет никаких оснований ожидать, что в Украине человек будет подвержен жестокому обращению и пыткам», – считает правозащитник.

Ранее брат Трегуба уже был осужден в Украине на 9 лет заключения за участие в незаконных вооруженных формированиях. А в России уже ставится вопрос об изменении миграционных правил для боевиков, бежавших из Украины.