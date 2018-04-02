Вчера, 5 апреля, в оккупированном Красном Луче произошла потасовка со стрельбой.

Об этом говорится в группе «ЛНР/Хроники Дурдома» в соцсети.

«Двое молодых людей повздорили возле ларька. Словесные аргументы закончились очень быстро, тогда один из них, достал пистолет ПМ и прострелил оппоненту ногу. Полиция выяснила, что стрелял Александр Несмашный, а пострадал Дмитрий Макаруша. Несмашный имеет отношение к Народной Милиции ЛНР. Оружие было служебным», - говорится в сообщении.