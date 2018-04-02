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Стало известно, когда освобожденным из плена на Донбассе выплатят по 100 тыс. гривен

Сегодня, 15:08 citynews.net.ua | Напечатать

Освобожденным из плена на Донбассе выплатят по 100 тыс. гривен помощи после того, как правительство получит результаты специальной проверки в отношении них.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет РБК-Украина.

"Хочу подчеркнуть, что правительство приняло соответствующее постановление и правительство зарезервировало средства, но выплачивать их сможем только тогда, когда нам социальные службы дадут верифицированных людей. Что у этих людей нет никакой вины перед нашим государством, тогда мы эти средства перечислим. Мы ожидаем сегодня специальную информацию…. Я так понимаю, что проверка эта заканчивается. Ей, очевидно, требуется некоторое время, потому что не все так просто. И после этого люди обязательно получат помощь. Средства есть, они зарезервированы, мы готовы их выплатить", - заявил Гройсман.


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