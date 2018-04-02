Стало известно, когда освобожденным из плена на Донбассе выплатят по 100 тыс. гривен

Освобожденным из плена на Донбассе выплатят по 100 тыс. гривен помощи после того, как правительство получит результаты специальной проверки в отношении них.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет РБК-Украина.

"Хочу подчеркнуть, что правительство приняло соответствующее постановление и правительство зарезервировало средства, но выплачивать их сможем только тогда, когда нам социальные службы дадут верифицированных людей. Что у этих людей нет никакой вины перед нашим государством, тогда мы эти средства перечислим. Мы ожидаем сегодня специальную информацию…. Я так понимаю, что проверка эта заканчивается. Ей, очевидно, требуется некоторое время, потому что не все так просто. И после этого люди обязательно получат помощь. Средства есть, они зарезервированы, мы готовы их выплатить", - заявил Гройсман.