В Луганске на Пасху отменят комендантский час

Оккупировавшие Луганск российские террористы на Пасху приостанавливают действие режима комендантского часа. Как сообщили оккупационные власти, действие комендантского часа отменено в период с 23.00 с 7 апреля 2018 года до 04.00 8 апреля 2018 года.

Российские террористы установили на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей различные ограничения для местных жителей. Так в Луганске запрещено находиться на улицах с 23:00 до 5:00 часов. За нарушение этих "правил" боевики избивают и похищают людей на принудительные работы.