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В Северодонецке закрывают Ледовый дворец. И продают Шахову?

Сегодня, 14:51 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке закрывают Ледовый дворец. И продают Шахову?6 апреля депутаты Северодонецкого городского совета приняли решение прекратить деятельность Ледового дворца спорта. Об этом сообщила депутат городского совета Ольга Лишик.

За это решение проголосовали 24 депутата, против - 2.

В ближайшее время штат Ледового будет сокращен, все мероприятия отменены, секции или закрыты, или перемещены в другие заведения.

В 2005 году депутаты Северодонецкого городского совета передали здание Омега Банку в залог обеспечения кредита для коммунального предприятия «Северодонецктеплокоммунэнерго» (СТКЭ). Сумма полученного СТКЭ кредита, в залог которого был передан Ледовый, составила 7 млн. грн. В течении 10 лет городской совет не смог ни выплатить долг, ни погасить проценты по нему.

После ликвидации Омега Банка на его основе был создан «RwS-банк», ныне принадлежащий ООО «Українська бізнес група», которая, по некоторым данным, контролируется Александром Стецюком, финансистом близким к нардепам из Блока Порошенко.

В конце ноября 2017 года RwS bank получил право собственности на имущественный комплекс «Ледовый дворец спорта» в Северодонецке в счет долга по судебному решению.

В RwS bank отмечают, что неоднократно обращались как заемщику, так и Северодонецкому горсовету о необходимости погашения задолженности по кредиту и процентам, но обязательства так и не были выполнены. В связи с невыполнением обязательств у RwS bank возникло право взыскать имущественный комплекс.

Тогда же, в конце 2017 года. председатель правления банка Владислав Кравец сообщил, что RwS bank не планирует менять целевое назначение комплекса. "Понимая значимость этого объекта для города и его жителей мы предложили Северодонецкому городскому совету взять объект в долгосрочное пользование. Минимум на 10 лет на максимально приемлемых условиях для городского совета. Итак, мы выступаем за то, чтобы громада и дальше пользовалась Ледовым дворцом спорта", - заявил глава правления.

Судя по решению сессии городского совета, это предложение не заинтересовало местных депутатов и теперь здание будет продано банком.

В Северодонецке уверены, что главное заинтересованное лицо, стоящее за решением сессии - народный депутат Сергей Шахов.


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