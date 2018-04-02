Россиянам, которые едут "добровольцами" на Донбасс, Федеральная служба безопасности РФ выдает "паспорта" так называемых "Донецкой/Луганской областей".

Об этом со ссылкой на информацию украинской разведки сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. Как отмечается, российское командование на Донбассе продолжает комплектование личным составом подразделений оккупационных войск за счет граждан России. "ФСБ РФ вводит дополнительные меры для сокрытия пребывания российских граждан на военной службе в составе оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В частности, перед отправлением с территории России "добровольцам" представители ФСБ РФ меняют паспорта граждан РФ на паспорта так называемых "ДНР/ЛНР". При этом, у указанных лиц вызывает беспокойство отсутствие порядка возврата им российских документов", - сообщил Гуцуляк. Кроме того, отмечается, что из состава оккупационных войск увольняют лиц, которые по данным ФСБ, пытались избежать сдачи любых личных документов, связанных с проживанием на территории России.