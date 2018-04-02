В Госпогранслужбе рассказали, как будут работать на Пасху и в поминальные дни

Госпогранслужба принимает необходимые меры, чтобы обеспечить комфортное пересечение границы для граждан, в том числе для жителей приграничных регионов, в период Пасхи и поминальных дней.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В частности, пограничники определили основные пункты пропуска, где ожидается увеличение пассажиро-транспортного движения. На этих направлениях будут задействованы дополнительные наряды и созданы дополнительные рабочие места. Для упрощения и ускорения процедур пересечения границы обеспечено непрерывное функционирование «зеленых коридоров», определены дополнительные полосы движения для лиц и транспортных средств.

Кроме того, проработан вопрос временного упрощенного пропуска граждан, проживающих в пределах поселковых советов приграничных районов, граничащих с Российской Федерацией, Беларусью и Молдовой.