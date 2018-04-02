Миланский "Интер" достиг окончательной договоренности с луганской "Зарей" о трансфере голкипера Андрея Лунина.

Об этом сообщает портал Fedenerazzurra.net со ссылкой на издание Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб заплатит за переход 19-летнего украинского вратаря 6 млн евро. Спортивный директор "нерадзурри" Пьеро Аузилио уже занимается поиском клуба в серии А, в котором Лунин сможет провести один-два сезона на правах аренды, чтобы адаптироваться в Италии и набраться опыта. Все стороны уже договорились о трансфере, на днях пройдут встречи между представителями клубов и футболиста, о чем официально может быть объявлено в начале следующей недели.