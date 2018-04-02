Апелляционный суд Луганщины оставил в силе приговор российскому военному Агееву

Апелляционный суд Луганской области оставил без изменения решение Новоайдарского райсуда от 18 января, которым российский диверсант Виктор Агеев был осужден к 10 годам лишения свободы. Соответствующее решение было принято после рассмотрения апелляционной жалобы 5 апреля, - заявил адвокат Виктор Чевгуз, - сообщает "Укринформ".

"Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции",- сказал он.

Чевгуз добавил, что обжалует данное решение Апелляционного суда Луганской области в кассационном порядке.

Адвокат также отметил, что Агеев включен в список на обмен, который состоит из 23 человек, и сейчас вопрос относительно обмена остается за российской стороной.

Агеева обвинили в участии в боевых действиях на стороне террористической организации "ЛНР", а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, избрав меру наказания - 10 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, в июне 2017 года военные ВСУ обезвредили диверсионно-разведывательную группу боевиков и взяли в плен 4 человек, один из которых житель Алтайского края России, военный РФ Виктор Агеев. В России после этого сообщили, что Агеев был уволен в запас в мае прошлого года, а контрактную службу не проходил.