ГСЧС не исключает подтопление населенных пунктов в Волынской и Луганской областях

В течение ближайших дней в связи с весенним половодьем ожидается подтопление половины города Вилково Одесской области, а также населенных пунктов еще в двух областях.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 6 апреля на реках бассейнов Припяти, Северского Донца сохранится возможность достижения опасных отметок частичного затопления отдельных объектов в Волынской и населенных пунктов Луганской областях.

Кроме того, 6-8 апреля на украинском участке Дуная возле города Вилково ожидается повышение уровней воды, в результате нагонов ветра в условиях прохождения весеннего половодья: 6 апреля до отметок 170-180 см над нулем поста; 7-8 апреля - 180-190 см, с достижением опасной отметки подтопления 50% города.