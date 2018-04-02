Сенатор США анонсировал поставки Украине снайперских комплексов

Американский сенатор Роберт Портман после визита в Донбасс заявил, что кроме ракет и пусковых установок Javelin, ВСУ получат также снайперские комплексы. Об этом пишет Голос Америки.

По его словам, несмотря на объявленное перемирие, на фронте до сих пор гибнут украинские военные. Он отметил, что в прошлом месяце больше всего смертей было от огня "вражеских снайперов".

"Одно из недавних решений американских законодателей и администрации - предоставить снайперские комплексы украинской армии. Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных ", - сказал Портман.